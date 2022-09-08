Комтранс задействовал почти сотню волонтеров в новой зоне платной парковки

В общей сложности 98 волонтеров были привлечены к работе в новой зоне платной парковки с 1 по 7 сентября, сообщили в комитете по транспорту в четверг. Добровольцы рассказывали автовладельцам о способах оплаты стоянки.

Волонтеры работали на территории МО № 76 и МО "Дворцовый округ" в Центральном районе, с 1 сентября подключившихся к зоне платной парковки. Как уточнили в комтрансе, большая их часть оказалась сотрудниками Городского центра управления парковками Петербурга. Вместе они раздали автомобилистам более пяти тысяч буклетов с информацией о том, как можно оплатить парковку.

Начиная с 1 сентября зоной платной парковки оказался охвачен весь Центральный район. Согласно планам Смольного, с 1 ноября платные парковки также появятся на 153 улицах Адмиралтейского района.

Стоит отметить, что комтранс не впервые прибегает к помощи волонтеров. Ранее он использовал их для информирования горожан об изменившихся маршрутах городского транспорта во время транспортной реформы.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"