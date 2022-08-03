Комтранс отблагодарил волонтеров транспортной реформы

Комитет по транспорту сообщил 3 августа о награждении самых активных волонтеров, помогавших жителям Петербурга на старте третьего этапа транспортной реформы. Добровольцам достались благодарственные письма и ценные подарки, проинформировала пресс-служба комтранса.

"Особенно необходимой помощь волонтеров оказалась в первые дни каждого из этапов новой модели транспортного обслуживания — когда некоторым горожанам было непривычно выбирать новые пути следования. Спасибо, что взяли на себя заботу о пассажирах и помогли им найти самые удобные маршруты проезда по улицам нашего города", — заявил врио главы комтранса Валентин Енокаев.

Ранее сообщалось, что в начале третьего этапа транспортной реформы комитет по транспорту задействовал волонтеров, которые должны были помогать пассажирам на остановках разобраться с маршрутами. Ранее комтранс также прибегал к услугам добровольцев, позже лучшим из них раздали благодарственные письма и умные колонки.