В Петербурге заметно сократилось число работников в простое

За последние две недели в Северной столице в полтора раза сократилось общее количество сотрудников компаний, пребывавших в простое, известил у себя на странице "ВКонтакте" вице-губернатор Валерий Москаленко. На сегодняшний день временно не работают 7014 человек на 58 предприятиях, при этом две недели назад простаивающих было 11 318 в 74 компаниях.

Работают в режиме неполной занятости на данный момент 4517 петербуржцев на 86 предприятиях: полмесяца назад показатели были меньше — 4472 к 85.

Уровень безработицы слегка снизился: пока что официально нетрудоустроенными считаются 17 053 горожанина.

Следует напомним, что ранее в Смольном прогнозировали, что концу 2022 года число безработных в Петербурге может вырасти до 65 тысяч человек.