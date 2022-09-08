Горсуд оставил в силе штраф за участие в пацифистской акции у Гостиного двора

Городской суд Петербурга рассмотрел жалобу на постановление Выборгского районного суда о признании Александра Барашкова виновным в участии в несанкционированной акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ), рассказали 8 сентября в объединенной пресс-службе судов города. При рассмотрении дела суд первой инстанции оштрафовал горожанина, с чем тот не согласился.

По версии следствия, днем 6 марта Барашков "добровольно присутствовал в массе граждан не менее 100 человек" у Гостиного двора на Невском проспекте, передает судебная пресс-служба. Целью его участия в акции якобы было "публичное выражение своего мнения и формирование мнения окружающих" относительно спецоперации российской армии на Украине.

Выборгский райсуд назначил Барашкову штраф в размере 15 тысяч рублей. Тот попытался опротестовать решение в Горсуде, но тот оставил его без изменений по итогам рассмотрения.