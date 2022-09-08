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Новости 13:22

Эстония закроет въезд для россиян с 19 сентября

фото ЗакС политика Эстония закроет въезд для россиян с 19 сентября

Власти Эстонии с 19 сентября закроют россиянам въезд в страну, сообщил в четверг "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы министерства иностранных дел Урмаса Рейнсалу. Такое решение коснется в том числе и тех граждан РФ, которые получили шенгенские визы в других странах Евросоюза.

"В ночь на 19 сентября, или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза", — сообщил Рейнсалу на пресс-конференции 8 сентября.

"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!" — озвучил глава эстонского МИД призыв, обращенный к россиянам. Он также отметил, что мера коснется желающих посетить страну по туристическим визам, но не тех, кто едет навестить родственников или же по иным гуманитарным причинам.

По словам Рейнсалу, одновременно с Эстонией въезд для граждан России закроют Литва и Латвия. 

О решении стран Балтии ограничить россиянам въезд на свою территорию стало известно накануне. При этом глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс называл в качестве возможной даты, с которой мера начала бы действовать, 15 сентября.

UPD: Помимо Эстонии, Литвы и Латвии в ночь на 19 сентября въезд россиянам запретит и Польша.

Фото: pixabay


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