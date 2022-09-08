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Новости 13:46

Смольный известил о старте периодического протапливания в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный известил о старте периодического протапливания в Петербурге

Периодическое протапливание в Петербурге начнется 8 сентября с 15:00, говорится в сообщении пресс-службы главы города. Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

"Городские объекты теплоснабжения готовы к отопительному сезону. В первую очередь тепло будет подано в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социальной защиты", — прокомментировал известие губернатор Александр Беглов.

Режим периодического протапливания предполагает постепенное включение источников теплоснабжения и подключение городских зданий к централизованной системе. Переход на постоянное отопление возможен после того, как среднесуточная температура будет держаться на уровне не выше +8 градусов в течение пяти суток.

Ранее о начале периодического протапливания в некоторых районах сообщила администрация Ленобласти.


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