Смольный известил о старте периодического протапливания в Петербурге

Периодическое протапливание в Петербурге начнется 8 сентября с 15:00, говорится в сообщении пресс-службы главы города. Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

"Городские объекты теплоснабжения готовы к отопительному сезону. В первую очередь тепло будет подано в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социальной защиты", — прокомментировал известие губернатор Александр Беглов.

Режим периодического протапливания предполагает постепенное включение источников теплоснабжения и подключение городских зданий к централизованной системе. Переход на постоянное отопление возможен после того, как среднесуточная температура будет держаться на уровне не выше +8 градусов в течение пяти суток.

Ранее о начале периодического протапливания в некоторых районах сообщила администрация Ленобласти.