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Новости 14:10

В Петербурге не планируют вакцинацию от оспы обезьян

фото ЗакС политика В Петербурге не планируют вакцинацию от оспы обезьян

Эпидемиологическая ситуация по оспе обезьян в Петербурге остается благополучной, говорится в ответе комитета по здравоохранению на обращение депутата Литейного округа Сергея Трошина (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Мундеп интересовался у комздрава, когда в городе можно будет пройти вакцинацию от оспы обезьян. В ответ ему сообщили, что главные государственные санитарные врачи принимают решение о проведении профилактических прививок при эпидемическом неблагополучии, возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера, в очагах инфекционных болезней с учетом ситуации и особенностей конкретного региона.

Ранее стало известно, что в Петербурге выявили второй случай заражения оспой обезьян.


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Упоминаемые персоны
Трошин Сергей Александрович 

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