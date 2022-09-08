В России выявлен второй случай заражения оспой обезьян и вновь — в Петербурге

Вернувшийся из поездок по Европе житель Петербурга привёз с собой на родину второй известный случай заражения оспой обезьян в РФ, информирует пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Заразившимся, как и в первый раз, оказался мужчина, с характерными для болезни симптомами его доставили в инфекционное отделение одной из городских больниц, где диагноз подтвердился официально. Всех, с кем петербуржец контактировал, поместили под медицинское наблюдение.

"При поступлении информации о подозрении на заболевание управлением незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована", — отчитались в Роспотребнадзоре.

В середине июля руководство главного санитарного ведомства России сочло избыточной мерой массовую вакцинацию от оспы обезьян. По оценке специалистов, россияне старше сорока двух лет должны быть менее подвержены заражению, поскольку в советское время их прививали от обычной оспы.