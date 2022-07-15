В Роспотребнадзоре не видят необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян

В настоящее время в России отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан от оспы обезьян, заявила 15 июля замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ролик с ее рассуждениями на тему прививок был опубликован в Telegram-канале службы.

"Те, кто рожден до 1980 года, они имеют защиту от оспы обезьян благодаря тому, что до этого времени проводилась вакцинация от натуральной оспы и перекрестный иммунитет срабатывает и в отношении другого ортопоксвируса — это вот оспа обезьян", — поведала Пшеничная.

Что касается более молодых россиян, то им специалист рекомендовала "скрупулезно относиться к своему здоровью, соблюдать все неспецифические меры профилактики".

"В настоящий момент речь не идет о массовой вакцинации", — резюмировала Пшеничная.

Во вторник стало известно о первом случае оспы обезьян, зарегистрированном в России. В тот же день Минпромторг поспешил заявить о достаточном количестве вакцин и медикаментов на случай вспышки заболевания.