ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:12

Заразившегося оспой обезьян петербуржца выписали из больницы

фото ЗакС политика Заразившегося оспой обезьян петербуржца выписали из больницы

Первый россиянин, у которого диагностировали оспу обезьян, выписался из петербургского стационара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

"Пациент выписан из больницы после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России", - рассказали в комитете.

Петербуржец "привез" инфекцию из путешествия по Португалии. Заболевание протекало в легкой форме, пациента лечили в Боткинской больнице. Специалистам удалось выявить круг всех людей, с которыми контактировал путешественник, а также продезинфицировать посещенные им места.

В середине июля руководство Роспотребнадзора сочло избыточной мерой массовую вакцинацию от оспы обезьян. По оценке специалистов, россияне старше сорока двух лет должны быть менее подвержены заражению, поскольку в советское время их прививали от обычной оспы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама