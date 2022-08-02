Заразившегося оспой обезьян петербуржца выписали из больницы

Первый россиянин, у которого диагностировали оспу обезьян, выписался из петербургского стационара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

"Пациент выписан из больницы после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России", - рассказали в комитете.

Петербуржец "привез" инфекцию из путешествия по Португалии. Заболевание протекало в легкой форме, пациента лечили в Боткинской больнице. Специалистам удалось выявить круг всех людей, с которыми контактировал путешественник, а также продезинфицировать посещенные им места.

В середине июля руководство Роспотребнадзора сочло избыточной мерой массовую вакцинацию от оспы обезьян. По оценке специалистов, россияне старше сорока двух лет должны быть менее подвержены заражению, поскольку в советское время их прививали от обычной оспы.