В Петербурге открыли сквер имени погибшего экс-главы МЧС Зиничева

В Северной столице прошла церемония открытия сквера имени погибшего экс-руководителя МЧС Евгения Зиничева, информирует в четверг, 8 сентября, пресс-служба ведомства. Имя спасателя получила зелёная зона, располагающаяся по соседству с домом № 7 по улице Гастелло.

Сквер открыли в годовщину гибели Зиничева. В церемонии поучаствовало руководство МЧС России, а также члены правительства Петербурга.

В апреле президент Владимир Путин присвоил имя погибшего экс-министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС.

Зиничев погиб в сентябре 2021 года, упав с высоты Большого Иркиндинского водопада на реке Иркинда в 120 километрах от Норильска.