В Петербурге запустят "блокадный" автобусный маршрут

В сентябре в Северной столице запустят автобусный экскурсионный маршрут по памятным блокадным местам. Он будет следовать от блокадной подстанции на набережной Фонтанки до Никольского собора и будет состоять из 12 остановок, передаёт "Петербургский дневник".

Маршрут проляжет через Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Народный музей школы № 235 имени Шостаковича "А музы не молчали...". Также он соединит две выставки, посвящённые Седьмой симфонии.

Экскурсанты побывают в местах, где в годы Великой Отечественной войны были организованы фронтовые штабы, в театрах, музыкальных магазинах и других организациях, работавших в блокаду.

Напомним, ранее в четверг, 8 сентября, прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом и военным преступлением.