Госдума может придать временным антисанкционным мерам в госзакупках постоянный характер

В течение осенней сессии Государственная дума может рассмотреть вопрос перевода временных антисанкционных мер в госзакупках в статус постоянных, сообщил 8 сентября "Интерфакс" со ссылкой на главу думского комитета по экономической политике Максима Топилина.

"Будем обсуждать, что из тех мер поддержки, которые были приняты как временные, можно инкорпорировать в законодательство на постоянной основе, а от чего можно отказаться в изменившейся ситуации", — заявил депутат на Московском финансовом форуме.

По словам Топилина, необходимость подобных изменений продиктована стремлением "не оставлять те меры, которые были экстренными", поскольку те "все же немного деформируют идеологию" закона "О контрактной системе". При этом полезные нормы "можно оставить или просто продлить", указал парламентарий.

В то же время замглавы Минфина Алексей Лавров заявил о подготовке министерством предложений по продлению антисанкционных мер на следующий год. "Особые условия, которые были введены в текущем году, на самом деле, значительная их часть, были апробированы и доказали свою эффективность в предыдущие два года. Сейчас мы готовим предложение об их продлении на 2023 год", — произнес он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников высказался о возможности подъема российской экономики начиная с 2024 года.

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