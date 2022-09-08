Кудрин выразил надежду на рост доходов россиян в будущем

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что российская финансовая система достаточно крепка, чтобы выполнить все социальные обязательства бюджета, передает 8 сентября ТАСС. Заявление прозвучало на полях Московского финансового форума.

"Бюджетные обязательства социальные, в том числе проиндексированные, исполнить абсолютно возможно. Для этого у нас достаточно крепкая финансовая система", — произнес Кудрин, после чего обратился к вопросу доходов россиян. Глава Счетной палаты охарактеризовал нынешний год как "кризисный", но выразил осторожный оптимизм относительно возможности перехода к устойчивому росту в дальнейшем.

"В кризисный год в любом случае может быть потеря реальных доходов — кризис, к сожалению, сложнее переживать, — но в средне- и долгосрочном периоде мы должны и можем обеспечить устойчивый рост реальных доходов", — заявил Кудрин.

Согласно Росстату, в нынешнем июне реальные доходы россиян с учетом инфляции сократились относительно июня 2021 года на 3,2 %.