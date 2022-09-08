ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:56

Кудрин выразил надежду на рост доходов россиян в будущем

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что российская финансовая система достаточно крепка, чтобы выполнить все социальные обязательства бюджета, передает 8 сентября ТАСС. Заявление прозвучало на полях Московского финансового форума.

"Бюджетные обязательства социальные, в том числе проиндексированные, исполнить абсолютно возможно. Для этого у нас достаточно крепкая финансовая система", — произнес Кудрин, после чего обратился к вопросу доходов россиян. Глава Счетной палаты охарактеризовал нынешний год как "кризисный", но выразил осторожный оптимизм относительно возможности перехода к устойчивому росту в дальнейшем.

"В кризисный год в любом случае может быть потеря реальных доходов — кризис, к сожалению, сложнее переживать, — но в средне- и долгосрочном периоде мы должны и можем обеспечить устойчивый рост реальных доходов", — заявил Кудрин.

Согласно Росстату, в нынешнем июне реальные доходы россиян с учетом инфляции сократились относительно июня 2021 года на 3,2 %.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама