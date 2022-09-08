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Новости 18:33

Сейм в Латвии признал местную православную церковь независимой от РПЦ

фото ЗакС политика Сейм в Латвии признал местную православную церковь независимой от РПЦ

Парламент Латвии в срочном порядке признал независимость местной православной церкви от Московского патриархата, передает 8 сентября в своем Telegram-канале Baltnews. Как сообщается, инициатором поправок к закону о православной церкви выступил президент страны Эгилс Левитс.

Поправки к закону были утверждены после рассмотрения в парламентской комиссии по правам человека и общественным делам. Глава комиссии Артус Кайминьш выразил мнение, что принятие поправок "пойдет на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности", передает издание.

Как сообщается на сайте латвийского парламента, Сейм признал "полную независимость Латвийской Православной Церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от любой церковной власти за пределами Латвии".

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют россиянам въезд на свою территорию.

Фото: unsplash


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