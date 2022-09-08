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Муниципал 8 сентября, 23:55

На депутатов МО "Смольнинское" хотят составить протокол за дискредитацию армии

фото ЗакС политика На депутатов МО "Смольнинское" хотят составить протокол за дискредитацию армии

Вечером 8 сентября некоторые депутаты МО "Смольнинское" получили сообщения с требованием явиться в отдел полиции для составления протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

"По факту совершения действий, направленных на дискредитацию действующей власти РФ 07.09.2022 около 19 часов", - объяснялась причина вызова в СМС.

Тогда, 7 сентября, проходило заседание совета на крыльце здания местной администрации, на котором муниципалы решили обратиться к депутатам Государственной думы с критикой президента Владимира Путина и специальной военной операции на Украине.

Сообщение из полиции получили минимум трое: Дмитрий Палюга, который выступил автором обращения, Дмитрий Балтруков и Диана Серая. Балтруков в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что остальные участники собрания получили аналогичные приглашения. Он также отметил, что ему написали именно из МВД - СМС пришло с номера известного ему участкового.

При этом не все участники собрания подписывали письмо в Госдуму. Депутаты Елена Мишкинис, Александр Захаров и Серая присутствовали лишь для кворума - необходимого количества мундепов для принятия решения. Лично на заседании были восемь человек, еще двое принимали участие по видеосвязи: Захаров и Екатерина Кузнецова.

В Смольнинском длительное время продолжается конфликт между депутатами и главой округа Григорием Ранковым. Из-за этого мундепы вынуждены проводить свои собрания на крыльце здания муниципалитета - внутрь их не пускают. Из-за особенностей таких встреч в МО есть разные точки зрения на законность принятых документов. В частности, Ранков регулярно оспаривает решения коллег в суде. Собрание 7 сентября он тоже не признал.

"Я как глава округа, также исполняющий обязанности председателя Совета депутатов заседание на 7 сентября на созывал и не проводил, к собранию возле офиса администрации МО Смольнинское не имею никакого отношения", - написал Ранков в своем Telegram-канале.

Напомним, 8 сентября обращение депутатов Смольнинского к Госдуме привлекло внимание не только российских СМИ и блогеров, но и иностранных изданий. Например, об этом писал британский таблоид Daily Mail и американский Newsweek.

Сотрудники правоохранительных органов ждут депутатов утром 9 сентября в 76 отделе полиции. В случае составления на них протокола по статье о дискредитации армии им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Для Балтрукова этот штраф может стать вторым - в начале августа его уже привлекали к ответственности за дискредитацию армии. При повторном нарушении он может стать фигурантом уголовного дела (ст. 280.3 УК).

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Балтруков Дмитрий Николаевич
Захаров Александр Викторович
Кузнецова Екатерина Михайловна
Мишкинис Елена Юрьевна
Палюга Дмитрий Сергеевич
Серая Диана Алексеевна
Упоминаемые персоны
Балтруков Дмитрий Николаевич 
Захаров Александр Викторович
Кузнецова Екатерина Михайловна 
Мишкинис Елена Юрьевна
Палюга Дмитрий Сергеевич 
Ранков Григорий Михайлович 
Серая Диана Алексеевна

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