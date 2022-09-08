На депутатов МО "Смольнинское" хотят составить протокол за дискредитацию армии

Вечером 8 сентября некоторые депутаты МО "Смольнинское" получили сообщения с требованием явиться в отдел полиции для составления протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

"По факту совершения действий, направленных на дискредитацию действующей власти РФ 07.09.2022 около 19 часов", - объяснялась причина вызова в СМС.

Тогда, 7 сентября, проходило заседание совета на крыльце здания местной администрации, на котором муниципалы решили обратиться к депутатам Государственной думы с критикой президента Владимира Путина и специальной военной операции на Украине.

Сообщение из полиции получили минимум трое: Дмитрий Палюга, который выступил автором обращения, Дмитрий Балтруков и Диана Серая. Балтруков в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что остальные участники собрания получили аналогичные приглашения. Он также отметил, что ему написали именно из МВД - СМС пришло с номера известного ему участкового.

При этом не все участники собрания подписывали письмо в Госдуму. Депутаты Елена Мишкинис, Александр Захаров и Серая присутствовали лишь для кворума - необходимого количества мундепов для принятия решения. Лично на заседании были восемь человек, еще двое принимали участие по видеосвязи: Захаров и Екатерина Кузнецова.

В Смольнинском длительное время продолжается конфликт между депутатами и главой округа Григорием Ранковым. Из-за этого мундепы вынуждены проводить свои собрания на крыльце здания муниципалитета - внутрь их не пускают. Из-за особенностей таких встреч в МО есть разные точки зрения на законность принятых документов. В частности, Ранков регулярно оспаривает решения коллег в суде. Собрание 7 сентября он тоже не признал.

"Я как глава округа, также исполняющий обязанности председателя Совета депутатов заседание на 7 сентября на созывал и не проводил, к собранию возле офиса администрации МО Смольнинское не имею никакого отношения", - написал Ранков в своем Telegram-канале.

Напомним, 8 сентября обращение депутатов Смольнинского к Госдуме привлекло внимание не только российских СМИ и блогеров, но и иностранных изданий. Например, об этом писал британский таблоид Daily Mail и американский Newsweek.

Сотрудники правоохранительных органов ждут депутатов утром 9 сентября в 76 отделе полиции. В случае составления на них протокола по статье о дискредитации армии им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Для Балтрукова этот штраф может стать вторым - в начале августа его уже привлекали к ответственности за дискредитацию армии. При повторном нарушении он может стать фигурантом уголовного дела (ст. 280.3 УК).

Константин Леньков