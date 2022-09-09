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Новости 9:23

В Петербурге определились со станциями метро, требующими дополнительных турникетов

фото ЗакС политика В Петербурге определились со станциями метро, требующими дополнительных турникетов

Руководство петербургской подземки сообщило о конкретных станциях, на которых будет увеличена пропускная способность пассажиров. Помимо уже заявленной ранее станции "Парнас" в число наиболее загруженных по техническим причинам вошли еще пять станций синей (Московско-Петроградской) ветки.

Речь идет о "Проспекте Просвещения", "Фрунзенской", "Московских воротах", "Электросиле" и "Звездной", о чем говорится на официальном сайте подземки. Что касается "Парнаса", то как минимум два турникета обещают добавить не позднее чем к началу следующего года. По подсчетам ГУП "Петербургский метрополитен", монтаж двух дополнительных турникетов позволит увеличить проходимость станции с 9600 до 13200 пассажиров в час.

Ранее в комтрансе объясняли очереди в метро тем, что все большее число горожан оплачивает проезд банковской картой: этот способ отнимает больше времени, чем использование электронных проездных.


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