ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:46

"Фонтанка": Из-за постов о Зое Космодемьянской петербуржцу назначили подписку о невыезде

фото ЗакС политика "Фонтанка": Из-за постов о Зое Космодемьянской петербуржцу назначили подписку о невыезде

Петербуржец стал фигурантом дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) из-за скептических высказываний в социальных сетях относительно Холокоста и подвига Зои Космодемьянской, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Дело завели в конце августа. С тех пор интернет-комментатора успели задержать при помощи сотрудников СОБР и избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

При обыске у 44-летнего мужчины нашли и изъяли холодное оружие, агитационную продукцию и запрещенную литературу.

Изданию известно, что подследственный публиковал свои рассуждения под никнеймом "Бронислав Каминский" и ранее неоднократно привлекался к ответственности по "наркотическим" статьям.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама