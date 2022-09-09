"Фонтанка": Из-за постов о Зое Космодемьянской петербуржцу назначили подписку о невыезде

Петербуржец стал фигурантом дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) из-за скептических высказываний в социальных сетях относительно Холокоста и подвига Зои Космодемьянской, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Дело завели в конце августа. С тех пор интернет-комментатора успели задержать при помощи сотрудников СОБР и избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

При обыске у 44-летнего мужчины нашли и изъяли холодное оружие, агитационную продукцию и запрещенную литературу.

Изданию известно, что подследственный публиковал свои рассуждения под никнеймом "Бронислав Каминский" и ранее неоднократно привлекался к ответственности по "наркотическим" статьям.