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Новости 10:57

"Ъ": Завершилось расследование дела о хищении 360 млн рублей на строительстве военных объектов в Арктике

фото ЗакС политика "Ъ": Завершилось расследование дела о хищении 360 млн рублей на строительстве военных объектов в Арктике

В Москве полиция закончила расследовать уголовное дело об особо крупном мошенничестве, возбужденное из-за хищений на строительстве военных объектов в Арктике, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Следствие заняло почти год, за это время в деле появился второй фигурант, а сумма ущерба выросла с 232 до 360 млн рублей.

Примечательно, что главного фигуранта дела, бывшего учредителя учредителя московского ООО "Спецстрой-1" Евгения Горбачева несколько дней назад перевели из СИЗО под домашний арест. Его подельнику, фактическому главе ООО "Технострой" Виталию Прудникову, пошедшему на сделку со следствием, назначили подписку о невыезде.

Согласно материалам дела, в 2015-2016 годах компания Горбачева должна была построить несколько объектов для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Однако часть аванса, составившего более 2,5 млрд рублей, пропала: деньги по фиктивным договорам направились на счета аффилированных с подрядчиком компаний. Кроме того, подрядные работы не были выполнены в срок. Прудников признал, что помог Горбачеву похитить и обналичить бюджетные миллионы.

В настоящее время обвиняемые знакомятся с десятками томов уголовного дела.


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