Справедливороссы направили на участки десятки тысяч наблюдателей

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов сообщил через свою пресс-службу, что его партия подготовила десятки тысяч наблюдателей на выборах в регионах в рамках проекта "Справедливый избиратель". Первые результаты этой работы появились еще до открытия участков.

"На днях в Марий Эл на одном участке обнаружили заполненные людьми заявления о голосовании на дому, датированные 8 сентября. Это было 6 или 7 сентября. То есть, кто-то хочет заранее поджулить", - заявил Миронов, выразив уверенность, что фальсификаторы не останутся без наказания.

По данным руководителя проекта "Справедливый наблюдатель" Анастасии Павлюченковой, только в Москве на базе партии наблюдению обучили более двух тысяч человек.

Трехдневное голосование проходит в 26 регионах из 82, где нынешней осенью проводятся избирательные кампании. Миронов призывает всех голосовать в воскресенье.

Отметим, что в преддверии довыборов в муниципальные советы Петербурга лидер регионального отделения справедливороссов Марина Шишкина призвала представителей остальных партий к совместной борьбе за честность процедуры.