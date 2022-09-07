Шишкина призвала лидеров петербургских реготделений партий вместе бороться за честные выборы 11 сентября

Руководительница петербургского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина направила обращение своим коллегам, лидерам региональных представительств основных политических партий с призывом сплотиться ради честных выборов 11 сентября.

Документ адресован Сергею Боярскому ("Единая Россия"), Сергею Котельникову (ЛДПР), Роману Кононенко (КПРФ), Ксении Горячевой ("Новые люди"), Александру Шишлову ("Яблоко"), Павлу Швецу (Партия Роста).

Шишкина напомнила, что в этом году вакантными стали места в 20 муниципалитетах Петербурга. Только от эсеров за места в советах будут бороться 38 кандидатов.

Заместитель председателя Заксобрания призывает партийных лидеров добиться высокой электоральной явки и сделать так, чтобы процесс был максимально прозрачным.

"Убеждена, что даже такой, казалось бы, локальный плебисцит несомненно повлияет на жизнь в Санкт-Петербурге, на расстановку политических сил, на принятие глобальных решений общегородского уровня", - пишет Шишкина, отмечая выросший авторитет петербургских муниципалов.

От того, продолжила Шишкина, какие граждане займут места мундепов, зависит в том числе дальнейший процесс реновации, а также "социальное спокойствие и гражданское согласие" в городе на Неве.

Резюмируя, парламентарий призвала коллег по цеху быть бдительными и не допускать нарушений на выборах.

"Давайте будем патриотами своего города и проведем эти выборы открыто, честно, с заботой о петербуржцах. Пусть наблюдатели от наших партий станут единой командой противников подлогов, махинацией и "каруселей". Пусть специалисты по фальсификациям в это воскресенье отдохнут", - заключила Шишкина.

Напомним, выборы петербургских муниципалов пройдут 11 сентября в 17 округах. Сейчас зарегистрированными претендентами числятся 199 человек.