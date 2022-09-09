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Новости 12:50

В Петербурге стартует реставрация доходного дома Фукса

фото ЗакС политика В Петербурге стартует реставрация доходного дома Фукса

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на реставрацию фасадов доходного дома Б. О. Фукса, признанного историческим памятником. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Здание на углу улицы Восстания и Виленского переулка в стиле неоклассицизма было построено в 1914-1915 годах по проекту Иосифа Долгинова. В советское время в доме размещался кинотеатр "Рампа" (впоследствии — "Луч"), с начала XXI века на первом этаже его заменил Камерный театр Владимира Малышицкого.

ООО "Возрождение" должно будет привести фасады в порядок и модернизировать систему гидроизоляции к маю 2024 года.


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