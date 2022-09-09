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Новости 13:16

Глава МЧС поддержал передачу в аренду нелицензированных пляжей в Ленобласти

фото ЗакС политика Глава МЧС поддержал передачу в аренду нелицензированных пляжей в Ленобласти

Власти Ленобласти получили одобрение главы МЧС Александра Куренкова в вопросе передачи в аренду нелицензированных пляжей, сообщил 8 сентября "Интерфакс". Об этом стало известно по результатам встречи Куренкова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Свое предложение глава региона мотивировал, в частности, гибелью людей на необорудованных водоемах. "А вот если бы упростили доступ к пляжам частному бизнесу, чтоб он пусть там какую-нибудь маленькую копеечку зарабатывал и нес бы ответственность, у нас бы тогда больше появилось приспособленных для купания пляжей и у нас бы арифметически пошло снижение гибели", — предположил Дрозденко.

В ответ Куренков высказал поддержку инициативе и добавил, что "эта работа необходима".

 


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