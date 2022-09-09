Жилком рассказал о новой единой квитанции по ЖКХ

Председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов на брифинге 9 сентября рассказал о новой Единой платежной квитанции по ЖКХ, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Зотов сообщил, что работа над платёжным документом завершилась на прошлой неделе. В ближайшее время ведомство намерено принять постановление об утверждении Единой квитанции, заявил Зотов.

Он добавил, что отвечать за новый документ будет новая организация — "ЕИРЦ Санкт-Петербург", которую создадут при слиянии "Петроэлектросбыта" и ВЦКП "Жилищное хозяйство".

Генеральный директор "Петроэлектросбыта" Денис Шабарин рассказал, что в квитанции будет указана обязательная информациям, требуемая по закону. Также при ее создании учитывали пожелания жителей и добавили дополнительные данные, заявил Шабарин. По его словам, информация в квитанции расположена по принципу от простого к сложному.

— Человек, которому не интересно знать детали, который из месяца в месяц получает практически одну и ту же сумму, ему нет смысла смотреть каждую строчку, поэтому ему достаточно воспользоваться верхней частью квитанции, где он увидит, что это он, его квартира, сколько он должен заплатить. А для тех людей, кому хочется более подробно узнать, есть расчеты внизу, — сказал Шабарин.

В представленном примере единой квитанции указано расположение по блокам. В верхней части — шапке документа — коротко указаны основные данные: ФИО, адрес, общая сумма, период, номер лицевого счёта и другое. В блоке 1 — все данные по показаниям счетчиков. В блоке 2 более подробно расписано, сколько и почему начислил тот или иной поставщик услуг. В блоке 3 поясняется, из чего состоит сумма текущих начислений. В блоке 4 представлена информация о перерасчетах, рассрочки платежа и справочная информация по общим показаниям по общедомовому имуществу. Далее в блоках идёт информация о поставщиках услуг и добровольном страховании жилья.

Заместитель генерального директора по работе с клиентами "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" Анна Ситникова рассказала, что человек может оплатить общую сумму по верхнему QR-коду. При этом у петербуржца остаётся возможность платить отдельно каждому поставщику — для этого указаны их данные, отметила чиновница.

Нижний код предназначен для оплаты коммуналки вместе со страховым взносом — по желанию его можно не оплачивать, сказала Ситникова. Она уточнила, что в течение 14 дней человек может отменить платёж по страховому взносу, если случайно его произвёл.

Пока в квитанции не представлена графа оплаты за газ. Переговоры по включению этого платежа в единую квитанцию с "Газпромом" ещё идут, заявил глава жилкома Зотов.

София Саттарова