Единую квитанцию могут ввести в Петербурге летом 2023 года

Председатель жилищного комитета Олег Зотов на брифинге 9 сентября сообщил, что новую единую квитанцию по оплате ЖКХ планируют поэтапно вводить в 2023 году, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Предполагается начать рассылку такого документа в межотопительный сезон — летом, заявил Зотов. Он уточнил, что при каких-либо затруднениях использование Единой квитанции могут отложить на год до лета 2024 года.

Отвечать за неё будет новая организация — "ЕИРЦ Санкт-Петербург", которую создадут при слиянии "Петроэлектросбыта" и ВЦКП "Жилищное хозяйство", добавил чиновник. По его словам, завершение слияния планируют провести до конца 2022 года. Дополнительных затрат это мероприятие не несёт, заверил глава жилкома:

— Никаких затрат из бюджета, дополнительных платежей, вливаний не происходит.

Работать новая организация будет за счёт платы, получаемой от поставщиков услуг, сообщил гендиректор "Петроэлектросбыта" Денис Шабарин. Он не стал уточнять, сколько конкретно платят организации.

Глава жилкома Зотов пояснил, что организации выбраны для слияния из-за наличия самых крупных баз пользователей. В частности, у "Жилищного хозяйства" обслуживается 60% жилищного фонда, уточнил чиновник. В свою очередь Шабарин отметил, что электричество есть во всех домах.

Он добавил, что все данные от поставщиков коммунальных услуг будут стекаться в единую компанию, а она уже передаст их петербуржцам. Оплата будет проходить аналогично: деньги переходят на личный счёт пользователя, а оттуда — компаниям, уточнил Шабарин. По его словам, пересылка денег происходит максимум в течение нескольких часов.

Ранее ЗАКС.Ру показал, как будет выглядеть единая квитанция, и рассказал, какую информацию в неё решили включить.

София Саттарова