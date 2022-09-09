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Новости 15:27

Старинное здание бань Егоровых на Выборгской стороне станет школой

фото ЗакС политика Старинное здание бань Егоровых на Выборгской стороне станет школой

Заброшенное здание бывших бань братьев Егоровых на Малом Сампсониевском проспекте в Петербурге после капитального ремонта вместят в себя общеобразовательную школу на 175 мест, о чем сообщает городское издание "Канонер". Работы выполнит девелопер Legenda, в последние годы активно застраивающий Выборгскую сторону.

Трехэтажное краснокирпичное здание ведет свою историю с 1903 года: его возвели по проекту граждансккого инженера Александра Максимова.

В соседнем квартале группа компаний Legenda намерена построить целый жилой комплекс.


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