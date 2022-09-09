Старинное здание бань Егоровых на Выборгской стороне станет школой

Заброшенное здание бывших бань братьев Егоровых на Малом Сампсониевском проспекте в Петербурге после капитального ремонта вместят в себя общеобразовательную школу на 175 мест, о чем сообщает городское издание "Канонер". Работы выполнит девелопер Legenda, в последние годы активно застраивающий Выборгскую сторону.

Трехэтажное краснокирпичное здание ведет свою историю с 1903 года: его возвели по проекту граждансккого инженера Александра Максимова.

В соседнем квартале группа компаний Legenda намерена построить целый жилой комплекс.