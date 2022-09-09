Петербург передаст Мариуполю 30 автобусов

В ближайшее время Мариуполь должен получить от Петербурга 30 пассажирских автобусов, рассказала 9 сентября пресс-служба губернатора Северной столицы. Согласно сообщению, первая партия состоит из 12 машин, а остальные готовятся к отправке в Донбасс.

Комментируя известие, Александр Беглов заявил, что Петербург помогает Мариуполю "по всем направлениям".

"Отправили туда строительную технику и пассажирские автобусы. Восстановили к первому сентября школы и детские садики. Сейчас строители работают с жилым фондом. Взяли шефство над зоопарком", — перечислил Беглов и поделился планами восстановить трамвайное движение в донбасском городе-побратиме Петербурга.

Ранее депутат Заксобрания города Борис Вишневский обратился к Беглову с просьбой рассказать, за счет каких средств Петербург ведет восстановительные работы в Мариуполе. Это не первый такой запрос: в ответ на предыдущий губернатор известил парламентария, что работы ведутся "в соответствии с законодательством".