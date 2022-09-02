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Новости 11:58

Вишневский поинтересовался, из каких средств финансируется стройка детсадов и школ в Мариуполе

фото ЗакС политика Вишневский поинтересовался, из каких средств финансируется стройка детсадов и школ в Мариуполе

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский обратился с запросом к губернатору Александру Беглову, в котором он интересуется, за счет каких средств строятся регулярно упоминаемые чиновниками три школы и три детских сада в Мариуполе, а также другие строительные и ремонтные работы. Письмо опубликовано в Telegram-канале депутата.

Ответ на предыдущий похожий запрос политика не устраивает: ранее Беглов ограничился теми словами, что работы ведутся "в соответствии с законодательством".

Вишневский отмечает, что в сообщениях от городского правительства применительно к восстановлению Мариуполя в качестве источника помощи упоминается то сам Петербург, то фонд "Победа". Вопрос, с его точки зрения, требует прояснения. И в том, и в другом случае "яблочника" интересует объем средств. В случае, если это городские деньги, он просит указать, по каким именно статьям, разделам и подразделам ведомственной структуры расходов бюджета производится финансирование.


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Беглов Александр Дмитриевич 
Вишневский Борис Лазаревич 

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