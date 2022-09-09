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Новости 15:59

Бастрыкин заявил о сокращении сроков предварительного следствия в России

фото ЗакС политика Бастрыкин заявил о сокращении сроков предварительного следствия в России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил на совещании по вопросам совершенствования механизмов осуществления уголовного судопроизводства о снижении сроков предварительного следствия в России, передает пресс-служба СК 9 сентября.

По заявлению Бастрыкина, "в результате организационных мер с момента образования СКР" сроки предварительного следствия последовательно сокращаются. Так,  в 2011 году 61 % уголовных дел был расследован в срок, не превышающий двух месяцев. Что касается нынешнего года, то сейчас этот показатель увеличился до 67 %.

Попутно Бастрыкин выразил мнение, что "постоянное повышение профессионального уровня сотрудников способствует улучшению качества следствия".


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