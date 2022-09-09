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Новости 16:15

КГИОП прояснил ситуацию вокруг здания бывшей типографии Брокгауза и Ефрона

фото ЗакС политика КГИОП прояснил ситуацию вокруг здания бывшей типографии Брокгауза и Ефрона

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выпустил пресс-релиз, посвященный зданию бывших типографии и издательства Брокгауза и Ефрона, которое в последние годы пребывает в неудовлетворительнном состоянии и пустует. Речь идет об адресе Прачечный переулок, дом 6.

Чиновники сообщают, что в настоящее время решается вопрос о включении этого выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр памятников. В прошлом году КГИОП выдал разрешение на приспособление здания для современного использования, однако впоследствии заявитель отозвал документы, касающиеся строительства гостиницы в квартале. 

"Таким образом, в настоящее время отсутствует согласованная КГИОП проектная документация на приспособление объекта для современного использование и разрешение на проведение работ на объекте", - подытоживают представители Смольного.


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