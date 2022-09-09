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Новости 17:38

Суд отправил в СИЗО москвича по обвинению в государственной измене

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО москвича по обвинению в государственной измене

Мещанский суд Москвы постановил отправить в следственный изолятор россиянина Михаила Баранова, которого преследуют по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Под стражей фигурант дела пробудет как минимум до 7 ноября.

По версии следствия, арестант пытался разгласить представителю зарубежной страны сведения, составляющие государственную тайну РФ. Суть и подробности обвинения в суде раскрывать отказались, сославшись на секретный характер дела. Состав преступления, вмененный Баранову, предусматривает для осужденного лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Отметим, что начало недели ознаменовалось резонансным приговором по аналогичному обвинению: журналист Иван Сафронов получил 22 года строгого режима.


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