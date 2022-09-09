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Новости 17:59

Голикова заявила, что официальная безработица в России составляет менее одного процента

фото ЗакС политика Голикова заявила, что официальная безработица в России составляет менее одного процента

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 9 сентября о снижении показателей официальной безработицы в России, передает пресс-служба правительства. Заявление прозвучало на очередном заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"За период с 15 августа по 5 сентября 2022 года численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тысячи человек и составила 664,6 тысячи человек. Численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9 % от общей численности работников", — цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

По словам Голиковой, равным образом за тот же период сократилось количество работников в простое и режиме неполного дня. Численность первых уменьшилась на девять тысяч (до 97 тысяч человек), численность вторых — на 14,5 тысячи (до 128 тысяч человек).


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