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Новости 18:35

"Лениздат" и его главред получили 260 тысяч рублей штрафа за удаленную публикацию

фото ЗакС политика "Лениздат" и его главред получили 260 тысяч рублей штрафа за удаленную публикацию

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал портал "Лениздат.ру" и его главного редактора Екатерину Сергейчеву в общей сложности на 260 тысяч рублей по статье о распространении фейков (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).

Наказание связано с февральской публикацией, вышедшей до появления статьи КоАП о дискредитации армии и статьи УК о фейках про армию. В материале были собраны мнения известных россиян о военной спецоперации на Украине.

После первого же требования Роскомнадзора публикация была удалена с сайта, что не помешало привлечь издание к ответственности. "Лениздат" намерен оспаривать штраф как для юрлица ООО "МЕДИА.С-Пб" (200 тысяч), так и для Екатерины Сергейчевой (60 тысяч рублей).


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