Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия

Еврокомиссия опубликовала 9 сентября список рекомендаций странам-членам Европейского Союза относительно правил выдачи виз гражданам России. Членам ЕС предписано строже подходить к рассмотрению заявок от россиян, воздержаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, но при этом оставаться открытыми для журналистов и представителей гражданского общества.

Консульствам позволено лишать россиян приоритета поездки без существенных причин и запрашивать у них дополнительные подтверждающие документы. Также разрешено увеличить до 45 дней срок рассмотрения заявлений на выдачу шенгенской визы.

Согласно рекомендациям, государства-члены Евросоюза должны строго следить за тем, могут ли подавшие заявку россияне представлять угрозу безопасности, госполитике и международным отношениям для любой из входящих в ЕС стран. Также предполагается ужесточение контроля за уже выданными россиянам краткосрочными визами. В случае, если обладатель такой визы будет сочтен представляющим угрозу, она подлежит аннулированию.

Что касается многократных виз с длительным сроком действия, то члены ЕС должны воздерживаться от их выдачи, "поскольку российские граждане могут не отвечать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России".

При выдаче виз государствам рекомендовано советоваться с другими странами. Возможна ситуация, при которой другая страна-член ЕС станет возражать против выдачи россиянину шенгенской визы в индивидуальном порядке. В этом случае, если виза будет выдана, ее владелец не сможет перемещаться по Евросоюзу и должен будет оставаться в стране, предоставившей право въезда.

При этом Еврокомиссия заявила, что "ЕС будет оставаться открытым для тех российских заявителей, которые прибывают в случаях существенной необходимости". Речь идет о журналистах, диссидентах, представителях гражданского общества и членах семей граждан Евросоюза.

Ранее Совет ЕС утвердил приостановку соглашения с Россией о действии упрощенного визового режима.

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