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Новости 20:14

Петербургский Фонд развития промышленности увеличил максимальный заем до полумиллиарда рублей

фото ЗакС политика Петербургский Фонд развития промышленности увеличил максимальный заем до полумиллиарда рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга изменил программы предоставления займов промышленным предприятиям, увеличив их максимальный размер до 500 миллионов рублей, уведомила 9 сентября пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Фонд развития промышленности оказывает поддержку петербургским промпредприятиям по 13 программам финансирования, три из которых были утверждены минувшей весной. За восемь месяцев 2022 года фонд выдал 18 займов, распределив среди получателей 988,92 миллиона рублей, а наблюдательный совет одобрил 10 заявок на общую сумму 979,63 миллиона рублей, сообщили в Смольном.

Комментируя увеличение максимальной суммы займа, Александр Беглов связал его с желанием поддержать производителей в преддверии Дня промышленности Санкт‑Петербурга. "Мы видим, что компании готовы вкладывать средства в реализацию крупных проектов, связанных с модернизацией и выпуском новой, зачастую импортозамещающей, продукции, и идем навстречу, расширяя доступ к льготному финансированию", — заявил он.

В начале недели Беглов объявил, что индекс промышленного производства в Петербурге вырос более чем на 5 %.

Фото: pixabay


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