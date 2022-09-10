Жители Сестрорецка добились модернизации старой детской площадки

В Сестрорецке переоборудовали детскую площадку, построенную в 2006 году и, по словам местных жителей, в последнее время представлявшую опасность. Запрос родителей услышали и претворили в жизнь петербургские единороссы, о чем сообщает их пресс-служба. Речь идет о площадке во дворе, объединяющем несколько домов на Приморском шоссе. Избранный от этой территории депутат ЗакСа Александр Ходосок отметил, что на открытии обновленного объекта собралось много взрослых и, главным образом, детей.

"Игровое оборудование им понравилось, поэтому новая площадка не будет пустовать. Рад, что еще один двор стал удобнее и комфортнее для жизни людей", - прокомментировал событие парламентарий.

Ремонт стал возможен благодаря тому, что в бюджет Сестрорецка заложили средства "народной программы партии".

фото: пресс-служба петербургского отделения ЕР