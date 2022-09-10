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Новости 11:01

"Ъ": Бывших прапорщиков Росгвардии осудили за крупную продовольственную растрату

фото ЗакС политика "Ъ": Бывших прапорщиков Росгвардии осудили за крупную продовольственную растрату

В Подмосковье расследование экономического дела о крупной растрате в Росгвардии привело к реальным срокам для бывших прапорщиков, работавших поварами, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Фигуранты дела, получившие от двух до четырех лет колонии, активно сотрудничали со следствием и раскаялись, из-за чего их судили в особом порядке. 

По версии силовиков, организованная группа бывших росгвардейцев из  4-го полка отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского за прошлое лето сумела похитить более полутора тонн продуктов, нанеся ущерб бюджету на 568,6 тысяч рублей. При этом главными фигурантами считают офицеров, которые руководили процессом. В отношении них, не признающих вины, следствие продолжается.

Суть преступления, как следует из материалов дела, состояла в том, что "излишки" продовольствия сбывались за полцены на близлежащем рынке, а поварам в хранении "излишков" помогал рядовой состав, не подозревавший об истинных мотивах вышестоящих служащих.


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