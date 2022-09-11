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Новости 9:39

Каждый шестой житель Петербурга выступил за усиление антиковидных мер

фото ЗакС политика Каждый шестой житель Петербурга выступил за усиление антиковидных мер

Жители Воронежа и Москвы более остальных поддерживают ужесточение антиковидных мер, следует из результатов опроса, который провёл сервис по поиску работы SuperJob.

В Воронеже и Москве за усиление антивирусных правил выступают по 22% респондентов. В Перми этого хотят 20% опрошенных, в Омске — 18%, в Самаре и Екатеринбурге — 17%, в Петербурге и Нижнем Новгороде — 16%. Наименее других очередных антиковидных "нововведений" ждут в Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 10%).

В конце августа петербургский губернатор Александр Беглов продлил срок действия антиковидных ограничений до 31 октября. Среди прочего, пролонгации подвергся и запрет на проведение публичных мероприятий, включая митинги и одиночные пикеты. Петербуржцам также рекомендуется носить маски в общественных местах.


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