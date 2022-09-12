"Ленавтодор" заключил контракт на 7,7 млрд рублей на строительство обхода Мурино

Областное ГКУ "Ленавтодор" подписало контракт о проведении строительных работ по возведению обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта, передаёт "Деловой Петербург". Стоимость проекта - почти 7,7 млрд рублей. Заниматься строительством будет компания "Техносфера".

Руководитель дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов отметил, что возведение долгожданной объездной дороги должно разрешить транспортные проблемы восточной части Мурино, разгрузить Токсовское шоссе и убрать грузовой транзит через жилмассив.

"Путь к этому был долгий, вспомнить хотя бы проблему при проектировании с землями Минобороны", — напомнил Седов.

Длина нового отрезка дороги составит 7,5 км, он также затронет мост через реку Охту. На возведение обхода региону выделили 4,4 млрд рублей инфраструктурного кредита, ещё 2,2 млрд субсидирует Москва, а сама Ленобласть вложит 800 млн рублей.

Ранее, напомним, Главгосэкспертиза разрешила строить обход Мурино в створе Пискарёвского проспекта.