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Новости 11:58

Ксению Собчак проверят на пропаганду ЛГБТ

фото ЗакС политика Ксению Собчак проверят на пропаганду ЛГБТ

Деятельность журналистки Ксении Собчак проверят на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних: соответствующая жалоба поступила от некоего россиянина в УВД по Западному округу Москвы, пишет "МК".

Имя автора заявления не раскрывается. Однако указывается, что он узрел нечто запрещённое в контенте, который Собчак распространяет в своём YouTube-канале. Заявитель уверен, что блогер пропагандирует ЛГБТ-ценности среди юных умов. Полиция начала проверку.

Отметим, что одним из последних на YouTube-канале Собчак появилось интервью с живущей за рубежом российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая является открытой лесбиянкой.


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