Ксению Собчак проверят на пропаганду ЛГБТ

Деятельность журналистки Ксении Собчак проверят на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних: соответствующая жалоба поступила от некоего россиянина в УВД по Западному округу Москвы, пишет "МК".

Имя автора заявления не раскрывается. Однако указывается, что он узрел нечто запрещённое в контенте, который Собчак распространяет в своём YouTube-канале. Заявитель уверен, что блогер пропагандирует ЛГБТ-ценности среди юных умов. Полиция начала проверку.

Отметим, что одним из последних на YouTube-канале Собчак появилось интервью с живущей за рубежом российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая является открытой лесбиянкой.