Культурный форум в Петербурге состоится в ноябре

Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в 2022 в обновленном формате, заявила 12 сентября в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Она же назвала даты проведения мероприятия — оно продлится с 10 по 12 ноября.

"В этом году главной задачей мероприятия станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны", — известила Любимова.

По словам министра, в деловой программе форума запланированы четыре тематических блока, посвященных искусству, кино, креативным индустриям и современному искусству, а также музеям и культурному наследию. Площадками основных мероприятий форума станут Главный штаб и Мраморный дворец.

Ранее губернатор Александр Беглов распорядился выделить 100 миллионов рублей из городского бюджета на подготовку и проведение Международного культурного форума. В 2020 и 2021 годах мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.