Смольный: В крестном ходе приняли участие 30 тысяч человек

Крестный ход на Невском проспекте в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского объединил 30 тысяч петербуржцев и гостей города, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Молитвенное шествие от Казанского собора до площади Александра Невского стало поистине долгожданным событием для православных верующих — из-за коронавирусных ограничений его не проводили два года", - отметил Пиотровский.

Крестный ход стартовал в 11:00 часов дня. Для автомобилей движение по Невскому проспекту было закрыто. Из-за повышенных мер безопасности прохожим не разрешали переходить с одной стороны проспекта на другую до прохода крестоходцев.

Шествие завершилось праздничным молебном и торжественным мероприятием на площади Александра Невского. Выступили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, спикер ЗакСа Александр Бельский и вице-губернатор Пиотровский.