За семь месяцев 2022 года потребительский спрос в Петербурге сократился

По итогам первых семи месяцев 2022 года потребительский спрос в России сократился в среднем на 2,2 % относительно результатов января-июля 2021 года, говорится в опубликованном 12 сентября исследовании РИА "Новости". Это связано с сокращением реальных доходов россиян из-за инфляции, изменением товарного ассортимента на фоне уменьшения импорта и со снижением потребительской уверенности, утверждают эксперты.

Как отмечается, наиболее сильным стал удар по спросу во втором квартале 2022 года, который стал следствием подъема цен в марте. "Хотя в последние месяцы динамика инфляции является позитивной, расходы населения в реальном выражении продолжают демонстрировать заметное снижение. <...> Таким образом, спад сохраняется до сих пор, хоть и не такой глубокий, как в апреле-мае", — отмечают авторы исследования.

При этом по итогам января-июля 2022 года 26 российских регионов продемонстрировали рост потребительского спроса. Лидером стала Новосибирская область, где он увеличился на 7,4 %. Подъем на 7 % продемонстрировали Чукотский автономный округ и Томская область, на 4,7 % — Дагестан. Худшие результаты в этой части списка показала Калмыкия, где потребительский спрос вырос на 0,3 %.

Худшие результаты зафиксированы у Адыгеи (падение на 13,9 %), Подмосковья (-8,6 %) и Архангельской области (-6,7 %). Петербург занял 75 позицию в общем списке, продемонстрировав падение потребительского спроса на 4,9 %. К слову, Москва оказалась на 46 месте с падением на 1,6 %, а Ленинградская область показала рост на 1,8 %, благодаря чему заняла 16 место рейтинга.

Неделей ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил об успехах экономики Петербурга, упомянув поступления в городской бюджет и рост индекса промышленного производства более чем на 5 %.

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