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Беглов: Петербург поможет Мариуполю отпраздновать 80-летие освобождения от фашистов

фото ЗакС политика Беглов: Петербург поможет Мариуполю отпраздновать 80-летие освобождения от фашистов

Губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении по "Радио России" 12 сентября перечислил мероприятия, прошедшие в городе в День памяти жертв блокады, а затем обратился к современности и даже заглянул в будущее. Толчком к этому послужило упоминание блокадников, прибывших в Петербург из Донбасса по приглашению Смольного.

"Сегодня по их городам прямой наводкой бьет артиллерия нацистов — так же, как и восемь десятилетий назад орудия фашистов били по мирным ленинградцам, — сообщил слушателям Беглов. — Войска современных нацистов обучают, снабжают оружием и боеприпасами представители тех же 13 европейских государств, что 90 дней и ночей [такая цифра прозвучала по радио. — ЗАКС.Ру] держали Ленинград в огненном кольце".

От рассуждений про блокаду Ленинграда Беглов перешел к рассказу о праздновании 79-й годовщины Донбасской наступательной операции, в ходе которой были освобождены от фашистов нынешний Донецк и Мариуполь. По его словам, правительство Петербурга поздравило донбасских лидеров со знаменательной датой.

"В следующем году Петербург обязательно поможет Донбассу и нашему побратиму Мариуполю отметить 80-летний юбилей освобождения от фашистов", — анонсировал дальнейшую помощь Донбассу петербургский губернатор.

В конце августа Беглов делился намерениями установить в Мариуполе памятник Александру Невскому.


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