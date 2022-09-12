В Петербурге более 30 тысяч пациентов с ковидом, заявил Беглов

В настоящее время в Петербурге болеют коронавирусом свыше 30 тысяч человек, заявил 12 сентября губернатор Александр Беглов в ходе своего традиционного выступления по "Радио России". В связи с этим градоначальник призвал слушателей прививаться, причем не только от ковида, но также и от гриппа.

"В Петербурге похолодало. Начался сезон простудных и вирусных заболеваний. Более 30 тысяч петербуржцев болеют ковидом. Напомню, что в городе достаточно вакцин от коронавируса и гриппа. Можно одновременно пройти ревакцинацию и сделать прививку от гриппа", — произнес Беглов.

Отметим, что в предыдущем своем выступлении по радио 5 сентября он также говорил о более чем 30 тысяч пациентов с COVID-19 в Петербурге.

При этом, согласно данным городского оперштаба по борьбе с коронавирусом, в настоящее время в Петербурге насчитывается 2 091 пациент в стационарах и 25 315 амбулаторных больных.