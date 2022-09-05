Беглов рекомендовал привиться от гриппа на фоне случившегося похолодания

Губернатор Александр Беглов обратился 5 сентября к петербуржцам в эфире "Радио России" с призывом внимательнее относиться к своему здоровью. В частности, он намекнул на возможность сделать прививку от гриппа в городских поликлиниках.

"Хотел бы призвать всех петербуржцев внимательно отнестись к своему здоровью, — заявил Беглов. — Ситуация с коронавирусом в нашем городе под контролем, но на сегодняшний день в городе болеет более 30 тысяч [человек]".

При этом Беглов указал на то, что из-за похолодания в Петербурге может вырасти заболеваемость. "На прошлой неделе в городе резко похолодало, начался сезон гриппа и простуд. Напомню, что в наших поликлиниках можно сделать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа", — произнес он.

Между тем, в понедельник в Петербурге впервые с 11 августа насчитали менее трех тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Также комитет по здравоохранению отчитался о сокращении коечного фонда в стационарах, объяснив это преодолением пика заболеваемости ковидом.