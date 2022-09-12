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Новости 19:58

Минпросвещения добавило рассказ о спецоперации на Украине в школьные учебники истории

фото ЗакС политика Минпросвещения добавило рассказ о спецоперации на Украине в школьные учебники истории

Школьная программа по истории для 10-11 классов пополнится рассказом о спецоперации на Украине, сообщило 12 сентября ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения. Документ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)", — говорится в документе.

Также старшеклассникам предстоит изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, следует из приказа министерства.

О возможности того, что в учебниках истории появится рассказ о спецоперации на Украине, глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил еще в минувшем апреле. За полмесяца до этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что в будущем вопросы о спецоперации могут появиться в заданиях ЕГЭ.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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