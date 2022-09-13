Смольный намерен создать новый заказник на севере Петербурга

На севере Петербурга может появиться новый государственный заказник "Левашовский", следует из проекта постановления городского правительства от 12 сентября. Документ выложен на сайте администрации Петербурга для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, заказник предполагается создать в Выборгском и Курортном районах на территориях, "имеющих особое значение для сохранения природных комплексов и поддержания экологического баланса". Речь идет о землях в Сестрорецке, а также поселках Левашово и Песочном. Контроль за выполнением постановления собираются возложить на вице-губернатора Валерия Пикалева.

На территории заказника запретят строить и реконструировать здания и объекты, рубить деревья и кустарники, заниматься садоводством и огородничеством, а также ряд иных работ. Также здесь нельзя будет разводить костры, жарить шашлыки, использовать пиротехнические изделия, а в период с 15 апреля по 15 июля – беспокоить птиц.

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