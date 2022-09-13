Суд отказал математику Мифтахову в УДО

Омутнинский райсуд Кировской области отказал в условно-досрочном освобождении математику Азату Мифтахову, сообщило 12 сентября издание "Idel.Реалии"*. Как сообщается, в своем решении суд учел мнение сотрудников исправительной колонии, где тот содержится.

По данным издания, ИК-17 предоставила Мифтахову отрицательную характеристику. Математик был поставлен в колонии на учет как склонный к терроризму, суициду, а также нападению на сотрудников и употреблению запрещенных веществ. По рассказу его жены, недавно Мифтахову вынесли взыскание за хранение фотоснимков в прикроватной тумбочке.

В свою очередь, в решении Омутнинского суда говорится, что заключенный "проявил себя с отрицательной стороны, нарушая Правила внутреннего распорядка".

Мифтахов был приговорен в январе 2021 года к шести годам заключения по делу о разбитом окне в московском офисе "Единой России".

В понедельник суд в Челябинске признал "Народную самооборону"** террористической организацией и запретил ее деятельность в России. Силовики считали Мифтахова связанным с этим движением.

*"Idel.Реалии" внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Движение признано террористическим, его деятельность запрещена в России