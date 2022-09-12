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Новости 15:59

Суд в Челябинске признал "Народную самооборону"* террористическим движением и запретил ее деятельность

фото ЗакС политика Суд в Челябинске признал "Народную самооборону"* террористическим движением и запретил ее деятельность

Челябинским областной суд признал 12 сентября террористическим анархистское движение "Народная самооборона"* и запретил его деятельность в России, сообщило ТАСС.

"Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить, признать террористическим и запретить в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона"*", — цитирует судью информагентство. Как отмечается, административный ответчик на заседание не пришел.

Как заявил инициировавший рассмотрение дела прокурор, в материалах имеются сведения о террористических и экстремистских действиях участников движения. По его оценке, в движении состоит около 400 человек, которые провели в общей сложности около 200 акций. В распоряжении "Народной самообороны"* имеется несколько информационных ресурсов с аудиторией не менее 40 тысяч человек, указало ТАСС.

Движение "Народная самооборона"* упоминалось, в частности, в деле аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного в 2021 году на шесть лет колонии по делу о разбитом окне в столичном офисе "Единой России". По версии следствия, Мифтахов был членом этого движения.

*Движение признано террористическим, его деятельность запрещена в России


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